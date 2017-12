MÄRKTE-Starker Yen lastet auf Nikkei - Shanghai im Plus

Frankfurt/Tokio, 28. Dez (Reuters) - Aus Furcht vor nachlassenden Exportgeschäften haben sich einige Anleger am Donnerstag aus japanischen Aktienwerten zurückgezogen. Der Nikkei-Index verlor 0,6 Prozent auf 22.783,98 Punkte. Genährt wurden die Spekulationen durch die Aufwertung des Yen, der die Wettbewerbsfähigkeit japanischer Waren auf dem Weltmarkt schmälert. Ein Dollar verbilligte sich um 0,5 Prozent auf 112,79 Yen. Die Aktien von Idemitsu Kosan<5019.TY fielen sogar um 2,6 Prozent. Die Gründerfamilie stockte ihren Anteil an dem Ölkonzern auf 28,5 Prozent auf. Sie opponiert gegen den Plan des Managements, das Unternehmen mit dem kleineren Rivalen Showa Shell Sekiyu zu fusionieren. Showa-Titel gaben 1,7 Prozent nach. Unterstützt von Kursgewinnen der Konsumwerte legte die Börse Shanghai 0,7 Prozent zu. Börsianern zufolge hellten optimistische Aussagen von Kweichow Moutai zum Geschäftsverlauf die Stimmung auf. Der führende chinesische Spirituosen-Anbieter stellte für 2017 einen Gewinnsprung von 58 Prozent in Aussicht. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.783,98 -0,6 Topix 1.819,03 -0,6 Shanghai 3.297,21 +0,7 Hang Seng 29.812,67 +0,7 Kospi 2.467,49 +1,3 MSCI-Index Asien ex Japan 568,23 +0,9 Euro/Dollar 1,1932 Pfund/Dollar 1,3441 Dollar/Yen 112,70 Dollar/Franken 0,9816 Dollar/Yuan 6,5380 Dollar/Won 1.067,37 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SUMITOMO MTL +2,7 NIP SHEET GLASS -3,5 MIN KOBE STEEL +2,6 NIPPON SUISAN -3,4 PACIFIC METALS +1,6 FUKUOKA FIN GRP -3,4 NISSHIN STEEL +1,5 MITSUB UFJ FG -3,4 MITSUI +1,4 KEIO -3,4 ENG&SBLDG (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Petra Jasper; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

