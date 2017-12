MÄRKTE-Tokioter Börse gewann 2017 fast 20 Prozent

Frankfurt/Tokio, 29. Dez (Reuters) - In Tokio hat die Börse am letzten Handelstag des Jahres einen Tick leichter tendiert. Der Nikkei-Index fiel um 0,1 Prozent auf 22.764 Punkte. Für das Jahr 2017 fährt der Index aber ein Plus von 19 Prozent ein und hält so den Anschluss an die Wall Street, was den europäischen Börsen mit Kursgewinnen von im Schnitt etwa zehn Prozent schwerer fällt. Neben der an Schwung gewinnenden Weltwirtschaft stützte die politische Stabilität in Tokio und die ultralockere Geldpolitik der Bank of Japan die Börse. Der breiter gefasste Topix-Index fiel ebenfalls um 0,1 Prozent auf 1817 Punkte. Seine Gewinne für 2017 summieren sich auf 19,7 Prozent. Die Aktien von Softbank verloren nach anfänglichen Gewinnen 0,1 Prozent. Ein Konsortium um den Telekomkonzern kauft einen Anteil am Mitfahrdienst Uber zu einem kräftigen Preisnachlass. In Shangahi tendierte die Börse gut behauptet. Der Shanghai-Composite dürfte das Jahr mit einem Plus von rund sechs Prozent abschließen. Der Blue-Chip-Index lag ebenfalls leicht im Plus und war damit auf bestem Weg, einen Jahresgewinn von rund 22 Prozent einzufahren. Die Börse in Seoul blieb am Freitag geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.764,94 -0,1 Topix 1.817,56 -0,1 Shanghai 3.303,30 +0,2 Hang Seng 29.933,50 +0,2 Kospi Kein Handel MSCI-Index Asien ex Japan 569,59 +0,3 Euro/Dollar 1,1953 Pfund/Dollar 1,3463 Dollar/Yen 112,64 Dollar/Franken 0,9782 Dollar/Yuan 6,5090 Dollar/Won 1.066,72 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % NIP SHEET GLASS +2,8 SHISEIDO -2,1 ASAHI GLASS +2,0 YAHOO JAPAN -1,9 HITACHI CONST +1,7 FURUKAWA ELEC -1,9 TDK CORPORATION +1,5 SHIN-ETSU CHEM -1,9 TOKYO DOME CORP +1,4 DAIWA HOUSE IND -1,9 (Reporter: Lisa Twaronite; geschrieben von Scot W. Stevenson und Andrea Lentz; redigiert von Petra Jasper. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

