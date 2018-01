MÄRKTE-Asiatische Börsen dank China-Daten auf 10-Jahres-Hoch

Frankfurt/Tokio, 02. Jan (Reuters) - Ermutigende chinesische Konjunkturdaten bescheren den asiatischen Aktienmärkten einen starken Jahresauftakt. Der MSCI-Index für die dortigen Börsen mit Ausnahme Japans stieg am Dienstag um bis zu ein Prozent auf ein Zehn-Jahres-Hoch von 574,97 Punkten. Der Hongkonger Hang Seng notierte mit 30.479,83 Zählern ebenfalls auf dem Niveau von November 2007. Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertages geschlossen. Das Stimmungsbarometer der chinesischen Einkaufsmanager kletterte auf 51,5 Punkte. Von Reuters befragte Analysten hatten dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet. Diese Zahlen untermauerten die Einschätzung, dass sich das chinesische Wirtschaftswachstum stabilisiert und unerwartet positiv entwickelt habe, sagte Zhengsheng Zhong, Chef-Analyst des Research-Hauses CEBM. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.345,28 +1,2 Hang Seng 30.467,21 +1,8 Kospi 2.479,65 +0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 575,11 +1,0 Euro/Dollar 1,2025 Pfund/Dollar 1,3521 Dollar/Yen 112,68 Dollar/Franken 0,9733 Dollar/Yuan 6,4989 Dollar/Won 1.060,81 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

