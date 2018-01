MÄRKTE-Konjunkturoptimismus treibt Fernost-Börsen an

Sydney, 03. Jan (Reuters) - Konjunkturoptimismus hat den asiatischen Börsen am Mittwoch weiteren Auftrieb verliehen. Die Breite des wirtschaftlichen Aufschwungs weltweit sei außerordentlich, sagte Experte Alan Ruskin von der Deutschen Bank. Dies mache den Anlegern Mut und verstärke die Risikolust am Markt. Der Index der wichtigsten Unternehmen an den chinesischen Börsen in Shanghai und Shenzen stieg den vierten Handelstag in Folge und notierte gut ein Prozent höher. Auch die Märkte in Hongkong und im südkoreanischen Seoul legten zu. Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gewann aber 0,4 Prozent und näherte sich immer mehr seinem Rekordhoch von Ende 2007.

Am Devisenmarkt in Fernost gab es wenig Bewegung. Der Euro notierte kaum verändert bei 1,2049 Dollar. Der Dollar trat zur japanischen Währung bei 112,30 Yen auf der Stelle.

Reporter: Wayne Cole; bearbeitet von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168.