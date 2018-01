MÄRKTE-Nikkei-Index schließt auf 26-Jahres-Hoch

Frankfurt/Tokio, 04. Jan (Reuters) - Am ersten Handelstag des japanischen Börsenjahres 2018 haben Anleger bei Aktien beherzt zugegriffen. Daraufhin schloss der Nikkei-Index am Donnerstag auf einem 26-Jahres-Hoch von 23.506,33 Punkten. Das Kursplus von 3,3 Prozent war das stärkste seit rund einem Jahr. "Die in den vergangenen Tagen veröffentlichten Konjunkturdaten waren ziemlicht gut", sagte Hirokazu Kabeya, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses Daiwa. "Für diejenigen, die Gewinnmitnahmen zum Jahreswechsel befürchtet hatten, sieht der Markt recht gut aus." Bei den Unternehmen gehörten Energiewerte wegen des anziehenden Ölpreises zu den Favoriten. Die Aktien von JXTG und Cosmo stiegen um vier beziehungsweise 7,3 Prozent. Die Papiere von Nintendo gewannen 4,9 Prozent. Der "Financial Times" zufolge soll das beliebte Handyspiel "Pokemon Go" bald in China veröffentlicht werden. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.506,33 +3,3 Topix 1.863,82 +2,6 Shanghai 3.386,50 +0,5 Hang Seng 30.709,98 +0,5 Kospi 2.466,46 -0,8 MSCI-Index Asien ex Japan 581,59 +0,3 Euro/Dollar 1,2032 Pfund/Dollar 1,3523 Dollar/Yen 112,53 Dollar/Franken 0,9766 Dollar/Yuan 6,4973 Dollar/Won 1.061,87 (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

