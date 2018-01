MÄRKTE-Nikkei-Index steigt erneut auf 26-Jahres-Hoch

Frankfurt/Tokio, 05. Jan (Reuters) - Im Windschatten der Kursrekorde an der Wall Street schwingen sich auch die asiatischen Börsen zu neuen Höhen auf. Der Tokioter Nikkei-Index stieg am Freitag zeitweise auf ein 26-Jahres-Hoch von 23.730,47 Punkten und schloss 0,9 Prozent im Plus bei 23.714,53 Zählern. Dem MSCI-Index für Asien exklusive Japan fehlten mit 585 Zählern nur noch etwa sechs Punkte bis zu einem Rekordhoch. Zu den Favoriten am japanischen Aktienmarkt gehörte Toshiba mit einem Kursplus von 2,2 Prozent. Der Industriekonzern verkauft seine kriselnde US-Akw-Tochter Westinghaus für 4,6 Milliarden Dollar an eine Tochter des kanadischen Vermögensverwalters Brookfield. Die Papiere von Takashimaya rutschten dagegen um 3,4 Prozent ab. Das Umsatzwachstum des Kaufhaus-Betreibers verlangsamte sich im Dezember auf 0,9 von 3,9 Prozent im Vormonat. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.714,53 +0,9 Topix 1.880,34 +0,9 Shanghai 3.392,36 +0,2 Hang Seng 30.707,85 -0,1 Kospi 2.497,52 +1,3 MSCI-Index Asien ex Japan 585,25 +0,4 Euro/Dollar 1,2060 Pfund/Dollar 1,3558 Dollar/Yen 113,03 Dollar/Franken 0,9758 Dollar/Yuan 6,4822 Dollar/Won 1.061,29 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % ASAHI GROUP +4,8 J.FRONT -3,6 HLDG RETAILIN KOBE STEEL +4,5 TAKASHIMAYA -3,4 CASIO COMPUTER +4,0 ISETAN MITSUKO -3,4 H TOKYO GAS +3,7 RAKUTEN -3,4 SONY CORP +3,5 CHIYODA CORP -3,4 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles