MÄRKTE-Asiens Aktien flirten mit Rekordhoch

Tokio, 08. Jan (Reuters) - In Erwartung eines anhaltenden Aufschwungs decken sich Anleger mit asiatischen Aktien ein. Der MSCI-Index für die dortigen Börsen mit Ausnahme Japans stieg zeitweise auf ein erneutes Zehn-Jahres-Hoch von 589,33 Punkten und blieb damit nur etwa zwei Zähler unter seinem Rekord von 2007. "Das synchrone weltweite Wachstum hat den Aktienmärkten 2017 Auftrieb gegeben und die Weltwirtschaft läuft zum Jahreswechsel 2018 auf vollen Touren", erklärten Analysten der Bank of America Merrill Lynch. Sie prognostizierten ein Wachstum von vier oder mehr Prozent und erwarteten in Asien und Europa überdurchschnittliche Kursgewinne an den Aktienmärkten. Der Leitindex der Börse Shanghai gewann 0,5 Prozent auf 3410 Punkte und legte damit den siebten Tag in Folge zu. Der japanische Aktienmarkt blieb wegen eines Feiertages geschlossen. In Südkorea brachen die Titel von LG Electronics um 5,4 Prozent auf 105.000 Won ein, nachdem sie zunächst mit 114.000 Won ein Sechseinhalb-Jahres-Hoch markiert hatten. Der Elektronik-Konzern stellte für das Schlussquartal 2017 einen Gewinn von umgerechnet 286 Millionen Euro in Aussicht. Von Reuters befragte Analysten hatten bislang mit 378 Millionen Euro gerechnet. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.410,00 +0,5 Hang Seng 30.872,33 +0,2 Kospi 2.513,28 +0,6 MSCI-Index Asien ex Japan 589,28 +0,3 Euro/Dollar 1,2011 Pfund/Dollar 1,3547 Dollar/Yen 113,26 Dollar/Franken 0,9758 Dollar/Yuan 6,4873 Dollar/Won 1.066,13 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles