MÄRKTE-Asien-Anleger in Kauflaune - Rekorde in greifbarer Nähe

Frankfurt/Tokio, 09. Jan (Reuters) - Getrieben von Spekulationen auf einen weltweiten Wirtschaftsboom haben sich Anleger in Asien am Dienstag mit Aktien eingedeckt. Die Börsen in Japan gingen mit den höchsten Schlusskurse seit 26 Jahren aus dem Handel. Der MSCI-Index für die asiatischen Börsen mit Ausnahme Japans stieg zeitweise auf ein Zehn-Jahres-Hoch von 591,28 Punkten und stellte damit fast seinen Rekord aus dem Jahr 2007 ein. Viele Schwellenländer Asiens und China profitierten von dem Konjunkturaufschwung in Japan, Europa und den USA, sagte der Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank, Ulrich Stephan. Vor allem Japans Konzerne setzten ihr Kapital effizienter ein für Investitionen, Fusionen und Übernahmen, Aktienrückkäufe und Dividenden. Zudem hätten sie seit 2012 ihre Eigenkapitalrendite auf über acht Prozent verdoppelt. "Dieses Rentabilitätsplus könnte helfen, ihren Rückstand bei den Bewertungen gegenüber anderen Industrienationen aufzuholen." Gefragt an der Tokioter Börse waren die Aktien des Modehändlers Fast Retailing, sie stiegen um 1,2 Prozent. Der Konzern hatte bekanntgegeben, dass der Dezemberumsatz seiner Filialen der Marke Uniqlo im Jahresvergleich um 18 Prozent zulegte. Auf den Kauflisten standen auch Anbieter von Geräten für die Chipindustrie und Elektronikbauteilhersteller. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.849,99 +0,6 Topix 1.889,29 +0,5 Shanghai 3.414,83 +0,2 Hang Seng 31.015,15 +0,4 Kospi 2.510,23 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 590,04 +0,0 Euro/Dollar 1,1958 Pfund/Dollar 1,3562 Dollar/Yen 112,72 Dollar/Franken 0,9780 Dollar/Yuan 6,5032 Dollar/Won 1.065,97 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % MITSUI +8,0 DAINPN SUMI -2,9 ENG&SBLDG PHAR TOKAI CARBON +5,3 NIPPON EXPRESS -2,5 TOKYO TATEMONO +4,5 TAKARA HOLDINGS -2,5 SUMITOMO RE&DEV +4,2 SUMITOMO MTL -2,5 MIN PIONEER +4,2 FAMILYMART UNY -2,5 H (Reporter: Lisa Twaronite und Patricia Uhlig, redigiert von Thomas Krumenacker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

