MÄRKTE-Asiatische Aktienrally vorerst beendet

Frankfurt/Tokio, 10. Jan (Reuters) - Asien-Anleger nutzen den jüngsten Kursanstieg für Gewinnmitnahmen. Der Der MSCI-Index für die dortigen Börsen mit Ausnahme Japans verlor am Mittwoch 0,4 Prozent und schloss erstmals seit sechs Tagen im Minus. In Tokio büßte der Nikkei-Index 0,3 Prozent ein. "Die Rally war etwas zu schnell", sagte Anlagestratege Yukino Yamada vom Brokerhaus Daiwa. "Anleger nehmen vor allem bei den hoch gehandelten Technologiewerten Gewinne mit." Die Aussichten für die Konjunktur und die Unternehmensgewinne seien aber unverändert gut. Zu den größten Verlierern im asiatischen Techologie-Sektor gehörten Tokyo Electron mit einem Kursminus von 1,7 Prozent. In Südkorea rutschten die Titel von Samsung und Hynix sogar um bis zu 5,2 Prozent ab. Die enttäuschenden Samsung-Geschäftszahlen vom Dienstag lasteten erneut auf der Branche, sagten Börsianer. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.788,20 -0,3 Topix 1.892,11 +0,2 Shanghai 3.422,14 +0,2 Hang Seng 31.126,86 +0,4 Kospi 2.499,75 -0,4 MSCI-Index Asien ex Japan 587,17 -0,4 Euro/Dollar 1,1935 Pfund/Dollar 1,3520 Dollar/Yen 111,89 Dollar/Franken 0,9826 Dollar/Yuan 6,5228 Dollar/Won 1.069,21 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % MITSUI +4,5 CHIYODA CORP -4,1 ENG&SBLDG FUKUOKA FIN GRP +3,0 ASAHI GROUP -3,9 HLDG JXTG HOLDINGS +2,8 TAIHEIYO CEMENT -3,9 CREDIT SAISON +2,8 SHISEIDO -3,9 SUMITOMO RE&DEV +2,7 SHOWA DENKO -3,9 (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles