MÄRKTE-Asiatische Börsen uneinheitlich - Starker Yen drückt Nikkei

Frankfurt/Tokio, 11. Jan (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung gefunden. In Tokio fiel der Standardwerte-Index Nikkei um 0,3 Prozent auf 23.710 Punkte. Der breiter aufgestellte Topix verlor 0,2 Prozent. Händler erklärten die Verluste mit der Ankündigung der japanischen Zentralbank, ihre Käufe von japanischen Anleihen zu reduzieren. Dies schürte Spekulationen, dass die Bank of Japan eine geldpolitische Straffung noch in diesem Jahr vorbereite und trieb den Yen an. Vor allem Exportfirmen werden von einem starken Yen in Mitleidenschaft gezogen, da dann ihre Produkte im Ausland teurer werden. Toyota-Aktien gaben ein Prozent nach, Honda Motor verloren 1,9 Prozent. In China gewann der Schanghaier Index hingegen 0,1 Prozent. Vor allem Finanzwerte legten zu. Gewinnmitnahmen bei Konsum- und Energiewerten bremsten jedoch den Anstieg. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.710,43 -0,3 Topix 1.888,09 -0,2 Shanghai 3.425,57 +0,1 Hang Seng 31.097,68 +0,1 Kospi 2.487,91 -0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 585,39 -0,3 Euro/Dollar 1,1942 Pfund/Dollar 1,3486 Dollar/Yen 111,82 Dollar/Franken 0,9809 Dollar/Yuan 6,5082 Dollar/Won 1.070,67 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKAI CARBON +7,5 TOKUYAMA -6,5 GS YUASA CORP +5,0 SUMCO -3,4 YAMATO HOLDINGS +3,7 ADVANTEST -3,4 CHIYODA CORP +3,7 DAINPN SUMI -3,4 PHAR TOKYU FUDOSAN +3,1 SEVEN & I HLDG -3,4 HD (Reporterin: Anika Ross, redigiert von Andreas Kenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)

