MÄRKTE-Asien-Anleger in Kauflaune - Starker Yen belastet Japan-Werte

Frankfurt/Tokio, 12. Jan (Reuters) - Spekulationen auf robuste Quartalszahlen von Unternehmen und einen weltweiten Konjunkturboom haben Aktienanleger in Asien in Kauflaune versetzt. Die Börsen in China und anderen Ländern legten am Freitag zu. Der MSCI-Index für Aktienwerte außerhalb Japans notierte auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren. In Japan belastete allerdings ein höherer Yen die Stimmung, vor allem Exportwerte standen auf den Verkaufslisten. Der Standardwerte-Index Nikkei schloss daher 0,2 Prozent schwächer bei 23.653 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,6 Prozent nach. Die Schwäche bei Exportwerten wurde von Kursgewinnen bei Börsenschwergewicht Fast Retailing wettgemacht. Der Bekleidungshersteller und Mutterkonzern der Modekette Uniqlo verdiente im abgelaufenen Quartal so viel wie noch nie in einem Vierteljahr. Die Aktien schossen um sechs Prozent in die Höhe. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.653,82 -0,2 Topix 1.876,24 -0,6 Shanghai 3.429,32 +0,1 Hang Seng 31.380,52 +0,8 Kospi 2.496,42 +0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 589,70 +0,7 Euro/Dollar 1,2054 Pfund/Dollar 1,3551 Dollar/Yen 111,29 Dollar/Franken 0,9754 Dollar/Yuan 6,4720 Dollar/Won 1.061,95 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % FAST RETAILING +6,0 GS YUASA CORP -5,6 CHIYODA CORP +4,1 FAMILYMART UNY -4,9 H KOBE STEEL +3,9 TOKYU FUDOSAN -4,9 HD YASKAWA ELEC +3,8 AEON -4,9 PACIFIC METALS +3,5 OLYMPUS -4,9 (Reporter: Ayai Tomisawa, Hideyuki Sano, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

