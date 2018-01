MÄRKTE-Hoffnung auf Wirtschaftsboom treibt Asien-Börsen an

Frankfurt/Tokio, 15. Jan (Reuters) - Kursrekorde an der Wall Street und die Hoffnungen von Anlegern auf einen weltweiten Wirtschaftsboom haben die Börsen in Asien zum Wochenauftakt beflügelt. In Tokio gewann der Standardwerte-Index Nikkei 0,3 Prozent auf 23.714 Punkte, der breiter gefasste Topix schloss ein halbes Prozent im Plus. Auch die Börsen in China, Australien und Südkorea legten zu. Der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans erklomm einen Rekordwert von rund 594 Zählern. Investoren rechnen damit, dass die brummende Weltwirtschaft weiter stark wächst und vor allem die USA einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Am Freitag hatte es dort wegen robuster Quartalszahlen von Banken und starken Einzelhandelsdaten neue Rekorde an den Börsen gegeben. Für Montag sind von der Wall Street jedoch keine neuen Impulse zu erwarten, da die Märkte wegen eines Feiertags (Martin Luther King Day) geschlossen sind. Auch China dürfte im vierten Quartal erneut stark gewachsen sein. Volkswirte gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt um 6,7 Prozent zugelegt hat. Am Donnerstag wollen die Chinesen die aktuellen Zahlen veröffentlichen. An der Börse in Japan standen am Montag die Aktien des Telekomkonzern Softbank im Fokus, sie gewannen 3,2 Prozent. Einem Zeitungsbericht zufolge will der Konzern die Mobilfunktochter an die Börse bringen. Der Börsengang könnte einer der größten in Japan überhaupt werden. Exportunternehmen wie Tokyo Electron, Komatsu und Suzuki Motor standen dagegen auf den Verkaufslisten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.714,88 +0,3 Topix 1.883,90 +0,4 Shanghai 3.404,42 -0,7 Hang Seng 31.542,58 +0,4 Kospi 2.503,73 +0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 592,98 +0,5 Euro/Dollar 1,2212 Pfund/Dollar 1,3746 Dollar/Yen 110,83 Dollar/Franken 0,9661 Dollar/Yuan 6,4310 Dollar/Won 1.062,23 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % NIPPON EXPRESS +4,2 KOBE STEEL -2,6 TOKYU FUDOSAN +3,5 RAKUTEN -2,4 HD SHISEIDO +3,3 TOHO ZINC -2,4 SOFTBANK GROUP +3,2 TOYOBO -2,4 HITACHI +2,6 NP STL & SMTM -2,4 ML (Reporter: Wayne Cole Patricia Uhlig, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

