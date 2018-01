MÄRKTE-Dollar-Erholung hilft Nikkei auf 26-Jahres-Hoch

Frankfurt/Tokio, 16. Jan (Reuters) - Die Hoffnung auf starke Quartalsgewinne der Unternehmen hat am Dienstag dem japanischen Aktienmarkt auf die Sprünge geholfen. Der Standardwerte-Index Nikkei schloss ein Prozent höher auf knapp 23.952 Punkten, nachdem er zuvor mit gut 23.962 Zählern auf den höchsten Stand seit November 1991 geklettert war. Dazu trug auch bei, dass der Dollar sich zum Yen wieder leicht erholte, wie Anlagestratege Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui Asset Management sagte. Ein niedrigerer Yen-Kurs macht es japanischen Firmen leichter, ihre Waren im Ausland zu verkaufen. Zu den Kursgewinnern gehörten daher vor allem Exportwerte. Toyota Motor legten ein Prozent zu, Tokyo Electron 1,6 Prozent. Auch an anderen asiatischen Börsen ging es aufwärts. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik mit Ausnahme Japans lag 0,4 Prozent im Plus. Es fehlten die üblichen Impulse von der Wall Street, da die US-Märkte am Montag wegen eines Feiertages geschlossen blieben. Unter Druck standen australische Aktien, die im Schnitt 0,5 Prozent einbüßten. Gesunkene Preise für chinesisches Eisenerz sorgten für Kursverluste bei Bergbaukonzernen wie BHP Billiton und Rio Tinto. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.951,81 +1,0 Topix 1.894,25 +0,6 Shanghai 3.437,48 +0,8 Hang Seng 31.766,46 +1,4 Kospi 2.521,74 +0,7 MSCI-Index Asien ex Japan 594,28 +0,4 Euro/Dollar 1,2239 Pfund/Dollar 1,3783 Dollar/Yen 110,76 Dollar/Franken 0,9637 Dollar/Yuan 6,4330 Dollar/Won 1.062,37 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % FANUC LTD +4,8 JFE HOLDINGS -2,6 YASKAWA ELEC +4,8 NISSHIN STEEL -2,4 SUMCO +3,1 NIKON CORP -2,4 SHISEIDO +3,1 NP STL & SMTM -2,4 ML FAST RETAILING +2,8 IHI -2,4 (Tokio-Marktteam; geschrieben von Georg Merziger; redigiert von; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)

