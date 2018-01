MÄRKTE-Ölpreis und schwächelnder Bitcoin lasten auf Japans Börse

Tokio, 17. Jan (Reuters) - Verluste bei Aktien aus dem Öl- und Bergbausektor haben die Börsen in Japan am Mittwoch belastet. Der Nikkei-Index verlor 0,4 Prozent auf 23.868 Punkte. Der MSCI-Index für Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans gab 0,2 Prozent nach. Getrübt wurde die Stimmung auch durch den schwächelnden Bitcoin, der an der Luxemburger Handelsplattform Bitstamp zeitweise um sieben Prozent auf 10.567 Dollar abrutschte. Die Digitalwährung stand weiter unter Druck wegen Befürchtungen, dass sie Ziel strengerer Regulierungsmaßnahmen werden könnte. Aktien von Remixpoint, die ihr Geschäft mit dem virtuellen Handel der Währung machen, verloren vier Prozent. Am Ölmarkt gaben die Preise nach der Rally der letzten Woche zeitweise leicht nach. Werte aus dem Öl - und Bergbausektor verloren an der japanischen Börse 2,8 und 1,3 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.868,34 -0,4 Topix 1.890,82 -0,2 Shanghai 3.445,36 +0,3 Hang Seng 31.897,39 +0,0 Kospi 2.515,43 -0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 592,94 -0,2 Euro/Dollar 1,2214 Pfund/Dollar 1,3771 Dollar/Yen 110,75 Dollar/Franken 0,9627 Dollar/Yuan 6,4346 Dollar/Won 1.069,33 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TDK CORPORATION +3,9 FANUC LTD -3,4 ADVANTEST +3,0 SHOWA DENKO -2,7 MITSUBISHI ELEC +3,0 SHOWA SHELL -2,7 SUMCO +2,1 JXTG HOLDINGS -2,7 KIRIN HOLDINGS +1,6 RESONA HOLDINGS -2,7 (Reporter: Daniela Pegna, redigiert von Boris Berner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)