MÄRKTE-Japanische Börse kann Gewinne nicht halten

Tokio, 18. Jan (Reuters) - Der zwischenzeitliche Höhenflug an der japanischen Börse war nur von kurzer Dauer: Der Nikkei-Index schloss am Donnerstag 0,4 Prozent schwächer bei 23.763 Zählern. Im Handelsverlauf hatte das Börsenbarometer mit 24.084 Punkten zeitweise den höchsten Stand seit 26 Jahren erreicht. Die guten Vorgaben von der Wall Street hatten die Anleger in Japan zunächst in Kauflaune versetzt. Der Dow-Jones-Index war am Mittwoch erstmals über der Schwelle von 26.000 Punkten aus dem Handel gegangen - er hatte 1,3 Prozent höher bei 26.115 Zählern geschlossen. Händler erklärten die Aufschläge mit Hoffnungen der Anleger auf eine gute Berichtssaison der Unternehmen. Bergauf ging es am Donnerstag an der Börse in Shanghai. Der Shanghai-Index gewann 0,9 Prozent. Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft hat sich 2017 beschleunigt. Das Bruttoinlandsprodukt legte um 6,9 Prozent zu. 2016 hatte es nur zu 6,7 Prozent gereicht, was das kleinste Plus seit 26 Jahren war. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.763,37 -0,4 Topix 1.876,86 -0,7 Shanghai 3.475,91 +0,9 Hang Seng 32.166,63 +0,6 Kospi 2.515,81 +0,0 MSCI-Index Asien ex Japan 595,80 +0,2 Euro/Dollar 1,2195 Pfund/Dollar 1,3810 Dollar/Yen 111,29 Dollar/Franken 0,9649 Dollar/Yuan 6,4331 Dollar/Won 1.070,20 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SCREEN HOLDINGS +4,9 RICOH CO LTD -5,8 ADVANTEST +3,1 TOKAI CARBON -5,0 TOKYO ELECTRON +2,8 TOSOH CORP -5,0 SUMCO +2,7 TOKUYAMA -5,0 BRIDGESTONE +2,7 MITSUB CHEM -5,0 CORP HLDG (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christian Krämer)