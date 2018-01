MÄRKTE-Asien-Anleger nehmen Gewinne mit ins Wochenende

Tokio/Frankfurt, 19. Jan (Reuters) - In der Hoffnung auf eine boomende Weltkonjunktur und robuste Geschäftszahlen von Unternehmen haben sich Anleger in Asien am Freitag mit Aktien eingedeckt. "Die Börsen sind nicht mehr nur getrieben von der Wall Street, die Fundamentaldaten sind auf der ganzen Welt stark", sagte Chefanlagestratege Soichiro Monji vom Brokerhaus Daiwa SB Investments in Tokio. Auch wenn die Stimmung etwas gedämpft sei momentan, werde 2018 ein gutes Jahr für die globalen Aktienmärkte sein. Der japanische Leitindex Nikkei ging mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 23.808 Punkte ins Wochenende. Der breiter aufgestellte Topix legte 0,7 Prozent zu. Gefragt waren vor allem Aktien von Finanzinstituten. Auch andernorts war die Stimmung gut: Der MSCI-Index für Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans stieg zeitweise um ein halbes Prozent auf ein Rekordhoch von 598,41 Zählern. Der Aktienindex in Shanghai notierte 0,4 Prozent höher. Die Konjunktur von Exportweltmeister China entwickelte sich im vergangenen Jahr besser als erwartet. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.808,06 +0,2 Topix 1.889,74 +0,7 Shanghai 3.489,11 +0,4 Hang Seng 32.112,98 +0,0 Kospi 2.520,26 +0,2 MSCI-Index Asien ex Japan 597,35 +0,3 Euro/Dollar 1,2252 Pfund/Dollar 1,3895 Dollar/Yen 110,83 Dollar/Franken 0,9570 Dollar/Yuan 6,3984 Dollar/Won 1.065,33 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKUYAMA +4,6 YAMAHA CORP -3,2 TOSOH CORP +3,6 MITSUI -3,1 CHEMICALS HASEKO CORP +3,6 OKI ELECTRIC -3,1 IND TAKARA HOLDINGS +3,5 MITSUB CHEM -3,1 HLDG KAJIMA CORP +3,2 CHIYODA CORP -3,1 (Reporter: Shinichi Saoshiro, Patricia Uhlig, redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)