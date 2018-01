MÄRKTE-Anleger in Japan vorsichtig - Notenbanktreffen im Blick

Tokio/Frankfurt, 22. Jan (Reuters) - Der Regierungsstillstand in den USA und die Unsicherheit wegen der bevorstehenden Sitzung der japanischen Währungshüter hat am Montag die Stimmung an der Börse in Tokio belastet. Mit Spannung warteten Anleger darauf, was Notenbankpräsident Haruhiko Kuroda am Dienstag verkünden werde und welchen geldpolitischen Ausblick er für 2018 gebe, sagte Chefanalyst Michael Hewson vom Londoner Brokerhaus CMC Markets. Die Zinsen in Japan liegen seit Jahren auf ultraniedrigen Niveaus. Überrascht zeigten sich viele Anleger von der Haushaltssperre in den USA. "Die Märkte haben diesen Shutdown nicht erwartet", sagte Takafumi Yamawaki von JPMorgan Securities. Die US-Aktien hätten sich in diesem Jahr bislang gut entwickelt. "Jetzt müssen wir schauen, ob dieses Ereignis den Markttrend umkehrt." Weil sich Demokraten und Republikaner nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten, trat in den USA am Wochenende erstmals seit 2013 eine Ausgabensperre in Kraft, die in weiten Teilen des Landes Regierungsbehörden lahmlegt. Der 225 Unternehmen umfassende Nikkei-Index beendete den Handel unverändert bei 23.816 Punkten. Andernorts in Asien war die Stimmung etwas besser: Der MSCI-Index für Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans holte anfängliche Verluste auf und notierte 0,1 Prozent fester. Die Börsen in Shanghai und Hongkong legten ein halbes Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.816,33 +0,0 Topix 1.891,92 +0,1 Shanghai 3.501,36 +0,4 Hang Seng 32.400,83 +0,5 Kospi 2.502,11 -0,7 MSCI-Index Asien ex Japan 599,66 +0,2 Euro/Dollar 1,2219 Pfund/Dollar 1,3870 Dollar/Yen 110,84 Dollar/Franken 0,9622 Dollar/Yuan 6,4105 Dollar/Won 1.069,51 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % DAIICHI SANKYO +5,0 MITSUI MIN & -2,8 SML KIRIN HOLDINGS +2,4 NIP ELEC GLASS -2,7 YAMATO HOLDINGS +2,4 MITSUBISHI ELEC -2,7 MS&AD INSURANCE +2,1 SCREEN HOLDINGS -2,7 PIONEER +2,1 SUMITOMO MTL -2,7 MIN (Reporter: Hideyuki Sano und Patricia Uhlig; redigiert von Thomas Seythal. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)