MÄRKTE-Börsianer in Asien in Feierlaune - Nikkei auf 26-Jahres-Hoch

Tokio/Frankfurt, 23. Jan (Reuters) - Die Einigung im US-Haushaltsstreit hat den Börsen in Asien am Dienstag kräftig Rückenwind gegeben. Zudem freute Anleger in Tokio die Entscheidung der Bank of Japan, an ihrer Politik des billigen Geldes festzuhalten. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index kletterte um 1,3 Prozent und schloss mit 24.124,15 Punkten so hoch wie zuletzt 1991. Auch in China und Südkorea deckten sich Investoren mit Aktien ein. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan legte 0,9 Prozent auf einen Rekordwert von 605,84 Zähler zu. Die US-Demokraten und Republikaner einigten sich am Montag auf einen weiteren Zwischenhaushalt und beendeten damit den dreitägigen "Shutdown" der US-Regierung. "Anleger feiern die Einigung im Haushaltsstreit", sagte Porfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Allerdings stehe der Deal auf wackeligen Beinen, da der nun verabschiedete Kompromiss die Finanzierung nur bis zum 8. Februar sichert. "Die Gefahr, in drei Wochen wieder in der gleichen Situation festzusitzen, ist groß." Aktien von asiatischen Haushaltsgeräte- und Solaranlagen-Herstellern kamen unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump Einfuhrzölle auf Waschmaschinen und Solaranlagen verhängt hat. Insbesondere in China und Südkorea, wo viele dieser Produkte herkommen, löste die Ankündigung Verunsicherung an den Börsen aus. Die Aktien von LG Electronics sackten zeitweise um fünf Prozent ab, erholten sich im Handelsverlauf aber wieder und schlossen 0,5 Prozent fester. Samsung Electronics-Papiere gingen mit einem Plus von 1,9 Prozent aus dem Handel. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 24.124,15 +1,3 Topix 1.911,07 +1,0 Shanghai 3.546,98 +1,3 Hang Seng 32.833,32 +1,4 Kospi 2.536,60 +1,4 MSCI-Index Asien ex Japan 605,64 +0,9 Euro/Dollar 1,2247 Pfund/Dollar 1,3966 Dollar/Yen 111,05 Dollar/Franken 0,9623 Dollar/Yuan 6,3988 Dollar/Won 1.070,16 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKAI CARBON +5,5 FUJI ELECTRIC -1,4 SHOWA DENKO +5,1 SHIMIZU CORP -0,8 SHISEIDO +4,8 JXTG HOLDINGS -0,8 TERUMO CORP +4,1 KONICA MINOLTA -0,8 CHIYODA CORP +3,9 MARUBENI -0,8 (Reporter: Shinichi Saoshiro, Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)