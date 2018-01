MÄRKTE-Gewinnmitnahmen drücken Nikkei - Shanghai im Plus

Frankfurt/Tokio, 24. Jan (Reuters) - Nach dem 26-Jahres-Hoch des Nikkei-Index vom Dienstag machen Anleger Kasse. Der japanische Leitindex verlor am Mittwoch 0,8 Prozent auf 23.970,78 Punkte. Zu den größten Verlierern gehörten die exportabhängigen Werte. Sie litten unter der erneuten Yen-Stärke, die die Wettbewerbsfähigkeit dieser Firmen auf dem Weltmarkt schmälert. So verloren die Aktien des Maschinenbauers Murata und des Elektrokomponenten-Anbieters Fanuc bis zu 3,7 Prozent. Der Dollar war mit 109,79 Yen so billig wie zuletzt vor viereinhalb Monaten. Die Börse Shanghai kletterte dagegen kurzzeitig auf ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch von 3569,49 Zählern und der MSCI-Index für die dortigen Börsen mit Ausnahme Japans notierte mit 608,32 Zählern so hoch wie noch nie. Seit dem Jahreswechsel pumpten Anleger kontinuierlich Geld in die asiatischen Märkte, sagte Chris Weston, Chef-Anlagestratege des Brokerhauses IG in einem Kommentar. Eine Trendwende sei nicht in Sicht. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.940,78 -0,8 Topix 1.901,23 -0,5 Shanghai 3.560,73 +0,4 Hang Seng 33.011,54 +0,3 Kospi 2.538,00 +0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 607,73 +0,0 Euro/Dollar 1,2313 Pfund/Dollar 1,4032 Dollar/Yen 109,98 Dollar/Franken 0,9547 Dollar/Yuan 6,3925 Dollar/Won 1.067,81 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % PACIFIC METALS +3,5 SONY CORP -5,1 CHIYODA CORP +3,3 YASKAWA ELEC -4,5 TOKYO TATEMONO +2,9 FANUC LTD -4,5 KOBE STEEL +2,2 SUMCO -4,5 KDDI +2,0 JPN STEEL WORKS -4,5 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)