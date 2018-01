MÄRKTE-Starker Yen drückt Börse in Japan - Kauflaune in Südkorea

Frankfurt/Tokio, 25. Jan (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. In Tokio machte ein starker Yen vor allem Exportwerten zu schaffen. Insgesamt fiel der Nikkei-Index um 1,1 Prozent auf 23.669,49 Punkte. Der breiter gefasste Topix verringerte sich um 0,9 Prozent auf 1.884,56 Zähler. In Südkorea hingegen schloss die Börse ein Prozent höher auf einem Rekordhoch. Vor allem ausländische und institutionelle Anleger seien in Kauflaune, erläuterten Händler. An der Börse in Hongkong fielen die Aktien von Esprit um mehr als 16 Prozent, nachdem die vor allem in Europa bekannte Modekette für das erste Halbjahr ihres Geschäftsjahres einen Verlust voraussagte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.669,49 -1,1 Topix 1.884,56 -0,9 Shanghai 3.548,30 -0,3 Hang Seng 32.694,22 -0,8 Kospi 2.562,23 +1,0 MSCI-Index Asien ex Japan 608,64 +0,0 Euro/Dollar 1,2413 Pfund/Dollar 1,4262 Dollar/Yen 109,16 Dollar/Franken 0,9433 Dollar/Yuan 6,3329 Dollar/Won 1.061,25 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % DENTSU +4,0 SONY CORP -3,6 SUMITOMO MTL +2,3 KIKKOMAN CORP -3,4 MIN TOKYU CORP +1,7 J.FRONT -3,4 RETAILIN SCREEN HOLDINGS +1,6 OKUMA -3,4 HASEKO CORP +1,5 MITSUBISHI HVY -3,4 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)