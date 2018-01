MÄRKTE-Japanische Anleger machen zum Wochenschluss Kasse

Tokio, 26. Jan (Reuters) - Gewinnmitnahmen haben die Tokioter Börse zum Wochenschluss ins Minus gedrückt. Der Nikkei-Index verlor am Freitag 0,2 Prozent auf 23.631 Zähler, der breiter gefasste Topix gab 0,3 Prozent auf 1879 Zähler nach. Im Handelsverlauf hatte ein schwächerer Yen die Börsen zeitweise ins Plus geschoben. Zu japanischen Währung hatte der US-Dollar in der Spitze auf 109,76 Yen zugelegt. Unter den Einzelwerten ragten die Aktien von Fujitsu heraus, die sich um 1,2 Prozent verteuerten. Der Technologiekonzern hatte mitgeteilt, mit dem Investmentfonds Polaris Capital über den Verkauf seines Mobilfunkgeschäfts zu verhandeln. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.631,88 -0,2 Topix 1.879,39 -0,3 Shanghai 3.559,09 +0,3 Hang Seng 33.055,20 +1,2 Kospi 2.574,76 +0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 611,40 +0,3 Euro/Dollar 1,2453 Pfund/Dollar 1,4241 Dollar/Yen 109,07 Dollar/Franken 0,9369 Dollar/Yuan 6,3266 Dollar/Won 1.063,11 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % CHIYODA CORP +14, MITSUBISHI -5,1 3 MOTOR JGC CORPORATION +6,2 JXTG HOLDINGS -4,3 RAKUTEN +4,5 TAIHEIYO CEMENT -4,3 NIP LIGHT MTL +3,9 ADVANTEST -4,3 HD YAMAHA CORP +2,9 SHOWA SHELL -4,3 (Reporter: Büro Tokio, geschrieben von Daniela Pegna, redigiert von Petra Jasper Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)