MÄRKTE-Börsianer in Asien halten sich zurück - Chipbauer gefragt

Tokio/Frankfurt, 29. Jan (Reuters) - Börsianer in Asien haben sich am Montag zurückgehalten. Zwar starteten sie mit Rückenwind aus den USA höher in den Handel, gaben ihre Gewinne im Tagesverlauf aber wieder ab. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging unverändert mit 23.629 Punkten aus dem Handel, der breiter gefasste Topix schloss 0,1 Prozent fester. Die Börse in Shanghai verlor ein Prozent, nachdem sie zuvor noch auf den höchsten Stand seit zwei Jahren geklettert war. Auch der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans nahm im Handelsverlauf wieder Abstand von seinem zuvor erreichten Rekordhoch von 617 Punkten. Gründe für die Zurückhaltung in Asien nannten Börsianer nicht. In Japan standen vor allem Aktien von Bau- und Industriekonzernen auf den Verkaufslisten. Die Papiere von Unternehmen aus der Chipbranche legten dagegen zu. Shin-Etsu Chemical gewannen 4,6 Prozent, die Aktien des Siltronic-Konkurrenten Sumco legten zwei Prozent zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.629,34 +0,0 Topix 1.880,45 +0,1 Shanghai 3.523,50 -1,0 Hang Seng 32.964,01 -0,6 Kospi 2.598,19 +0,9 MSCI-Index Asien ex Japan 614,45 +0,1 Euro/Dollar 1,2426 Pfund/Dollar 1,4139 Dollar/Yen 108,76 Dollar/Franken 0,9351 Dollar/Yuan 6,3225 Dollar/Won 1.065,65 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SHIN-ETSU CHEM +4,6 SEKISUI HOUSE -3,3 FUJI ELECTRIC +3,2 IHI -3,0 TOSOH CORP +2,9 JGC CORPORATION -3,0 SCREEN HOLDINGS +2,8 SHISEIDO -3,0 HITACHI CONST +2,3 TOKYO DOME CORP -3,0 (Reporterin: Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)