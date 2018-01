MÄRKTE-Tokioter Aktienmarkt schwächer - Apple zieht Zulieferer nach unten

Tokio, 30. Jan (Reuters) - Schwache Vorgaben aus den USA haben die Aktienbörsen in Tokio am Dienstag belastet. Unter Druck standen vor allem Apple-Zulieferer, nachdem es in Medienberichten gehießen hatte, Apple fahre seine Produktion seines Smartphones iPhone X um die Hälfte herunter. Apple-Aktien hatten daraufhin an der Wall Street knapp 2,1 Prozent nachgegeben.

In Tokio lag der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 23429 Punkten. Der breiter gefasste Topix verlor 0,7 Prozent auf 1867 Zähler.

Die Börse in Shanghai tendierte 0,7 Prozent schwächer. Auch der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab 0,8 Prozent nach.

Ein Euro wurde mit 1,2375 Dollar bewertet und damit minmal günstiger als zum US-Handelsschluss. Zum Yen wurde der Dollar mit 108,97 Yen etwas fester gehandelt.

In New York war der Dow-Jones-Index am Montag 0,7 Prozent tiefer aus dem Handel gegangen. Der breiter gefasste S&P sank ebenfalls um 0,7 Prozent. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verlor 0,5 Prozent.

