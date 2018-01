MÄRKTE-Börsen in Asien schwächer - Apple-Zulieferer unter Druck

Tokio/Frankfurt, 30. Jan (Reuters) - Börsianer in Asien haben nach der jüngsten Kursrally die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen genutzt. Auslöser für die Verkaufswelle waren Kursverluste an der Wall Street. Dort hatte vor allem Börsenschwergewicht Apple mit seinem gut zweiprozentigen Kursrückgang auf die Stimmung gedrückt. Der Konzern hat einem Medienbericht zufolge Absatzprobleme mit seinem neuesten Modell. Das brachte vor allem die Apple-Zulieferindustrie in Japan unter Druck. Der 225 Werte umfassende Leitindex der Börse in Tokio rutschte um 1,4 Prozent auf 23.291 Punkte ab. Die wichtigsten Indizes in China verloren je rund ein Prozent. Der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans fiel um 1,3 Prozent, nachdem er in den vergangenen Tagen von einem Rekordhoch zum nächsten gelaufen war. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.291,97 -1,4 Topix 1.858,13 -1,2 Shanghai 3.488,19 -1,0 Hang Seng 32.622,31 -1,1 Kospi 2.567,74 -1,2 MSCI-Index Asien ex Japan 605,64 -1,3 Euro/Dollar 1,2354 Pfund/Dollar 1,4019 Dollar/Yen 108,74 Dollar/Franken 0,9383 Dollar/Yuan 6,3350 Dollar/Won 1.072,39 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % HITACHI CONST +7,0 SHIN-ETSU CHEM -4,7 NIP LIGHT MTL +3,2 FUJIKURA -3,9 HD KAO CORPORATION +1,8 OBAYASHI CORP -3,9 KOMATSU +1,7 SHOWA DENKO -3,9 KOBE STEEL +1,4 FURUKAWA ELEC -3,9 (Reporter: Shinichi Saoshiro, Ayai Tomisawa und Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)