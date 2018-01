MÄRKTE-Asiens Börsen im Sog fallender Wall Street tiefer

Frankfurt/Tokio, 31. Jan (Reuters) - Belastet von Kursverlusten an der Wall Street haben sich einige Anleger am Mittwoch auch aus asiatischen Aktienwerten zurückgezogen. Der Nikkei-Index verlor 0,8 Prozent auf 23.098,29 Punkte. Nervös mache Investoren der rasche Anstieg der Anleihe-Renditen, sagte Anlagestratege Junichi Ishikawa vom Brokerhaus IG Securities. Dies erhöhe die Finanzierungskosten der Unternehmen. Zu den größten Verlierern zählten kapitalintensive Branchen wie Minenbetreiber und Stahlproduzenten. Gegen den Trend stiegen die Aktien von Advantest um 5,7 Prozent. Der Chipindustrie-Ausrüster hob sein Gewinnziel für das Ende März auslaufende Geschäftsjahr auf umgerechnet 111 von 107 Millionen Euro an. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.098,29 -0,8 Topix 1.836,71 -1,2 Shanghai 3.481,51 -0,2 Hang Seng 32.760,48 +0,5 Kospi 2.566,46 -0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 606,41 +0,3 Euro/Dollar 1,2437 Pfund/Dollar 1,4187 Dollar/Yen 108,73 Dollar/Franken 0,9326 Dollar/Yuan 6,2970 Dollar/Won 1.067,19 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % YAMATO HOLDINGS +6,0 FUJIFILM -8,3 HOLDING YOKOGAWA ELEC +6,0 TOKYO ELECTRON -4,7 ADVANTEST +5,7 NISSHIN STEEL -4,7 DAIICHI SANKYO +5,1 DAIWA HOUSE IND -4,7 NEC CORPORATION +3,8 KOBE STEEL -4,7 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)