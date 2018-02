MÄRKTE -Börse in Tokio legt zu

Tokio, 01. Feb (Reuters) - Die Börse in Tokio hat am Donnerstag zugelegt und Verluste der vergangenen Woche wieder wettgemacht. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Vormittagshandel gut 1,3 Prozent im Plus bei 23.407 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann knapp 1,4 Prozent auf 1861 Zähler.

Der Zinsentscheid der US-Notenbank hatte die Investoren an der Wall Street am Mittwoch weitgehend kaltgelassen. Die Währungshüter ließen zwar den Leitzins unverändert, stimmten aber Anleger auf eine weitere Erhöhung im März ein. Die Fed setzt darauf, dass der Preisauftrieb in diesem Jahr zunehmen wird und sich dann um das Ziel der Fed von zwei Prozent einpendeln wird. Der Dow Jones mit den 30 Standardwerten stieg um 0,3 Prozent auf 26.149 Punkte, während der S&P 500 mit einem Plus von gut einem Punkt auf 2823 Zähler aus dem Handel ging. Beim Nasdaq betrug der Zuwachs 0,1 Prozent auf 7411 Punkte.

Nach dem Zinsentscheid der Fed blieb der Dollar im fernöstlichen Handel fest. Ein Euro wurde mit 1,2422 Dollar bewertet. Der Dollar notiert zum Yen mit 109,30 Yen.