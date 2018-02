MÄRKTE-Tokioter Börse macht Boden gut

Tokio, 01. Feb (Reuters) - Die Börse in Tokio ist am Donnerstag auf Erholungskurs gegangen. Der Nikkei-Index gewann 1,7 Prozent auf 23.486 Zähler. Der breiter gefasste Topix-Index schloss 1,8 Prozent höher bei 1870 Punkten. An den vergangenen fünf Handelstagen hatte der Nikkei 3,5 Prozent verloren. Für Kauflaune sorgten vor allem Unternehmensnachrichten. Der Kamera-Hersteller Fujifilm kündigte an, den Druckerkonzern Xerox, seinen langjährigen US-Partner, für 6,1 Milliarden Dollar zu übernehmen. Fujifilm-Aktien legten 12,1 Prozent zu. Die Papiere von Hino Motors schossen um acht Prozent in die Höhe, nachdem der Lkw-Hersteller die Prognose für den Nettogewinn im Gesamtjahr angehoben hatte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.486,11 +1,7 Topix 1.870,44 +1,8 Shanghai 3.446,24 -1,0 Hang Seng 32.772,49 -0,4 Kospi 2.568,54 +0,1 MSCI-Index Asien ex Japan 606,13 -0,3 Euro/Dollar 1,2391 Pfund/Dollar 1,4169 Dollar/Yen 109,55 Dollar/Franken 0,9334 Dollar/Yuan 6,2980 Dollar/Won 1.070,88 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % FUJIFILM +12, FUJITSU LTD -12, HOLDING 1 8 HINO MOTORS +8,0 SEIKO EPSON -9,3 SHOWA SHELL +5,7 NISSHIN STEEL -9,3 TOKYO GAS +5,2 SHINSEI BANK -9,3 SHIZUOKA BANK +4,9 NIPPON EXPRESS -9,3 (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)