MÄRKTE-Tokioter Börse gibt zum Wochenschluss nach

Tokio, 02. Feb (Reuters) - Die Erholung an der Tokioter Börse war nur von kurzer Dauer. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index verlor zum Wochenschluss 0,9 Prozent auf 23.274 Punkte, nachdem er am Donnerstag noch 1,7 Prozent zugelegt hatte. Der breiter gefasste Topix-Index büßte 0,3 Prozent ein auf 1864 Zähler. Zu den größten Verlierern am Freitag zählte Kyocera mit einem Kursminus von 6,6 Prozent. Der Hersteller von Elektronikbauteilen korrigierte seine Gewinnprognose nach unten. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.274,53 -0,9 Topix 1.864,20 -0,3 Shanghai 3.452,84 +0,2 Hang Seng 32.700,35 +0,2 Kospi 2.525,88 -1,7 MSCI-Index Asien ex Japan 601,63 -0,4 Euro/Dollar 1,2494 Pfund/Dollar 1,4261 Dollar/Yen 109,70 Dollar/Franken 0,9271 Dollar/Yuan 6,2833 Dollar/Won 1.079,90 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % RICOH CO LTD +11, CASIO COMPUTER -7,9 3 KOBE STEEL +5,8 KONICA MINOLTA -7,0 KAO CORPORATION +5,1 KYOCERA CORP -7,0 MITSUI CO LTD +4,1 CHUGAI PHARM -7,0 MARUI GROUP +3,4 NISSHIN STEEL -7,0 (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)