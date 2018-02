MÄRKTE-Ausverkauf an Börsen in Asien - Furcht vor höheren Zinsen

Tokio/Frankfurt, 05. Feb (Reuters) - Aus Furcht vor steigenden Zinsen haben asiatische Anleger am Montag Aktien im hohen Bogen aus ihren Depots geworfen. Die seit Tagen anhaltende Verkaufswelle verschärfte sich, nachdem der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag zeigte, dass die Löhne so stark gestiegen sind wie seit fast neun Jahren nicht mehr. Börsianer rechnen nun mit drei oder noch mehr Zinserhöhungen in den USA in diesem Jahr. "Die Aktienmärkte reagieren jetzt so, wie man es erwarten würde bei steigenden Zinsen", sagte Chefökonom Matthew Peter vom australischen Pensionsfonds QIC. Am Freitag hatte es deshalb an den US-Börsen einen Ausverkauf gegeben. Der japanische Leitindex Nikkei rutschte am Montag um 2,5 Prozent auf 22.682 Punkte ab und verzeichnete seinen größten Tagesverlust seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten im November 2016. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 2,2 Prozent auf 1823 Zähler. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans gab zeitweise 1,9 Prozent nach, das war der stärkste Tagesverlust seit Ende 2016. An der Börse in Südkorea kletterten die Aktien von Samsung Electronics um knapp ein Prozent. Der Chef der Gruppe, der wegen Schmiergeldzahlungen an die damalige Präsidentin Park Geun Hye verurteilt wurde, kommt nach einem Jahr Gefängnis wieder frei. Ein südkoreanisches Berufungsgericht reduzierte seine ursprüngliche Haftstrafe von fünf Jahren in eine Bewährungsstrafe von zweieinhalb Jahren. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.682,08 -2,6 Topix 1.823,74 -2,2 Shanghai 3.487,38 +0,7 Hang Seng 32.260,62 -1,1 Kospi 2.491,75 -1,3 MSCI-Index Asien ex Japan 590,35 -1,3 Euro/Dollar 1,2451 Pfund/Dollar 1,4101 Dollar/Yen 110,03 Dollar/Franken 0,9310 Dollar/Yuan 6,2968 Dollar/Won 1.088,18 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % UBE INDUSTRIES +4,9 FUJIKURA -16, 6 HONDA MOTOR +2,1 NIP SHEET GLASS -8,4 SONY CORP +1,5 TOKAI CARBON -8,4 RICOH CO LTD +1,3 FUJI ELECTRIC -8,4 SONY FINANCIAL +0,8 SHOWA DENKO -8,4 (Reporter: Wayne Cole, Swati Pandey und Patricia Uhlig; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)