MÄRKTE-Asiens Börsen machen Teil der Verluste wieder wett

Sydney, 07. Feb (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte haben nach guten Vorgaben aus den USA einen Teil der Verluste vom Vortag wieder aufgeholt. In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Mittag drei Prozent fester bei 22.270 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann ebenfalls drei Prozent auf 1797 Zähler. Auch außerhalb Japans ging es aufwärts. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans legte 1,6 Prozent zu. Am Dienstag hatten die Aktienmärkte starke Verluste verzeichnet.

“Die einzige Überraschung bei den jüngsten Kursschwankungen ist, dass sie nicht früher eingetreten sind”, sagte Richard Titherington von JPMorgan Asset Management. “Normalerweise sollte man auch in einem Bullenmarkt irgendwann eine Korrektur von zehn Prozent oder mehr erwarten.” Es sei möglich, dass es nun zu weiteren Kursverlusten an den Märkten komme, das sei aber nicht seine gegenwärtige Erwartung. “Eine anziehende globale Wirtschaft, ein schwächerer US-Dollar und steigende Gewinne bei den Unternehmen sind alles unterstützende Faktoren”, sagte er.

Auch an den Devisenmärkten beruhigte sich die Lage wieder. Der Dollar kostete 109,36 Yen und damit etwas weniger als am Vortag. Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit 1,2380 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9355 Franken je Dollar und 1,1585 Franken je Euro gehandelt. (Reporter: Wayne Cole, bearbeitet von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1312 oder +49 30 2888 5168.)