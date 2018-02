MÄRKTE-Wall-Street-Erholung hilft Asiens Börsen nur wenig

Frankfurt/Tokio, 07. Feb (Reuters) - Die Erleichterung der Anleger in Asien über die Erholung der US-Börsen ist am Mittwoch schnell verpufft. Der japanische Nikkei-Index gab seine anfänglichen Gewinne fast komplett ab und schloss 0,2 Prozent höher bei 21.645,37 Punkten. "In den kommenden Tagen werden wir weitere Rücksetzer der Wall Street sehen", sagte Analyst Manny Cruz vom Brokerhaus Asiasec. Schließlich hätten die US-Börsen in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt und sich von Rekord zu Rekord gehangelt. Am Dienstag hatte ein vorangegangener Kurseinbruch der Wall Street dem Nikkei ein knapp fünfprozentiges Minus eingebrockt. Die Börse Shanghai verlor am Mittwoch 1,8 Prozent auf 3309,58 Zähler. Investoren nutzten die Rally bei Immobilienwerten in den vergangenen Monaten zu Gewinnmitnahmen. Der chinesische Branchenindex brach um 7,6 Prozent ein. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes {DT1:EUR=;VALUE_DT1;} Stand Veränderung {DT2:.N225;TRADE_DATE;} in Prozent {DT3:.TOPX;TRADE_DATE;} {DT4:.SSEC;TRADE_DATE;} {DT5:.HSI;TRADE_DATE;} {DT6:.KS11;TRADE_DATE;} {DT7:.MIAPJ0000PUS;TRADE_DATE; } Nikkei {.N225;CF_LAS {.N225;CF_LA T:2; ST:0,+PCTCHN [DT1^F1-DT2^F G:1; 1=0] F1 [DT1^F1-DT2^ [DT1^F1-DT2^F F1=0] F2} 1!=0] Kein Handel} Topix {.TOPX;CF_LAS {.TOPX;CF_LA T:2; ST:0,+PCTCHN [DT1^F1-DT3^F G:1; 1=0] F1 [DT1^F1-DT3^ [DT1^F1-DT3^F F1=0] F2} 1!=0] Kein Handel} Shanghai {.SSEC;CF_LAS {.SSEC;CF_LA T:2; ST:0,+PCTCHN [DT1^F1-DT4^F G:1; 1=0] F1 [DT1^F1-DT4^ [DT1^F1-DT4^F F1=0] F2} 1!=0] Kein Handel} Hang Seng {.HSI;CF_LAST {.HSI;CF_LAS :2; T:0,+PCTCHNG [DT1^F1-DT5^F :1; 1=0] F1 [DT1^F1-DT5^ [DT1^F1-DT5^F F1=0] F2} 1!=0] Kein Handel} Kospi {.KS11;CF_LAS {.KS11;CF_LA T:2; ST:0,+PCTCHN [DT1^F1-DT6^F G:1; 1=0] F1 [DT1^F1-DT6^ [DT1^F1-DT6^F F1=0] F2} 1!=0] Kein Handel} MSCI-Index Asien ex Japan {.MIAPJ0000PU {.MIAPJ0000P S;CF_LAST:2; US;CF_LAST:0 [DT1^F1-DT7^F ,+PCTCHNG:1; 1=0] F1 [DT1^F1-DT7^ [DT1^F1-DT7^F F1=0] F2} 1!=0] Kein Handel} Euro/Dollar {EUR=;CF_LAST :4} Pfund/Dollar {GBP=;CF_LAST :4} Dollar/Yen {JPY=;CF_LAST :2} Dollar/Franken {CHF=;CF_LAST :4} Dollar/Yuan {CNY=;CF_LAST :4} Dollar/Won {KRW=;CF_LAST :2} Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index:{NG:.PG.N225;#800,#801,#802,#803,#804;} {NL:.PL.N225;#800,#801,#802,#803,#804;} Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % {NG^F1;CF_NAME}<{NG^F1} {NG^ {NL^F1;CF_NAME}<{NL^F1} {NL^ > F1;+ > F1;+ PCTC PCTC HNG: HNG: 1} 1} {NG^F2;CF_NAME}<{NG^F2} {NG^ {NL^F2;CF_NAME}<{NL^F2} {NL^ > F2;+ > F2;+ PCTC PCTC HNG: HNG: 1} 1} {NG^F3;CF_NAME}<{NG^F3} {NG^ {NL^F3;CF_NAME}<{NL^F3} {NL^ > F3;+ > F2;+ PCTC PCTC HNG: HNG: 1} 1} {NG^F4;CF_NAME}<{NG^F4} {NG^ {NL^F4;CF_NAME}<{NL^F4} {NL^ > F4;+ > F2;+ PCTC PCTC HNG: HNG: 1} 1} {NG^F5;CF_NAME}<{NG^F5} {NG^ {NL^F5;CF_NAME}<{NL^F5} {NL^ > F5;+ > F2;+ PCTC PCTC HNG: HNG: 1} 1} (Reporter: Hakan Ersen; redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)