MÄRKTE-Schnäppchenjäger verhelfen Japans Börse zu Plus

Tokio, 08. Feb (Reuters) - Schnäppchenjäger haben den asiatischen Aktienmärkten zu Kursgewinnen verholfen. Allerdings hielten sich viele Investoren nach den Turbulenzen der vergangenen Tage mit größeren Käufe zurück. Für gute Stimmung sorgte die Einigung im US-Senat in den Haushaltsverhandlungen. Demokraten und Republikaner vereinbarten eine Ausgabensteigerung von fast 300 Milliarden Dollar in den kommenden beiden Jahren. “Dieser Anstieg war viel größer als alles, was an den Märkten noch vor wenigen Monaten erwartet wurde”, sagte Tomoaki Shishido, Analyst bei Nomura Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittag 0,3 Prozent fester bei 21.700 Punkten. Damit liegt er aber immer noch sieben Prozent niedriger als zu Wochenbeginn. Vor die Aktien von Autoherstellern, Glasherstellern und Pharmafirmen legten zu. Die Toyota-Papiere gewannen gut zwei Prozent, die Titel von Asahi Glass notierten 4,3 Prozent fester, die Papiere von Takeda Pharmaceutical legten ein Prozent zu. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,4 Prozent auf 1756 Zähler.

Auch an anderen asiatischen Aktienmärkten legten die Kurse leicht zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans notierte 0,1 Prozent fester.

Der Dollar stieg nach der Haushaltsvereinbarung. Ein Dollar kostete 109,37 Yen. Der Euro gab nach der Einigung von Union und SPD auf eine Koalition nach und wurde mit 1,2278 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9432 Franken je Dollar und 1,1584 Franken je Euro gehandelt. (Reporterin: Hideyuki Sano, bearbeitet von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1312 oder +49 30 2888 5168.)