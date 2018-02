MÄRKTE-Tokioter Börse auf Erholungskurs

Tokio, 08. Feb (Reuters) - Schnäppchenjäger haben den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag zu Kursgewinnen verholfen. Der Nikkei-Index gewann 1,1 Prozent auf 21.890 Zähler, nachdem er auf Wochensicht bislang fast sechs Prozent verloren hatte. Der breiter gefasste Topix-Index legte 0,9 Prozent auf 1765 Zähler zu. Weltweit sorgen sich Investoren derzeit, dass die Jahre lang auf Tiefstständen liegende Inflation wieder anzieht und die Notenbanken deshalb die Leitzinsen wieder erhöhen. Für gute Stimmung sorgte am Donnerstag die Einigung im US-Senat in den Haushaltsverhandlungen. Demokraten und Republikaner vereinbarten eine Ausgabensteigerung von fast 300 Milliarden Dollar in den kommenden beiden Jahren. "Dieser Anstieg war viel größer als alles, was an den Märkten noch vor wenigen Monaten erwartet wurde", sagte Tomoaki Shishido, Analyst von Nomura Securities. Von der Aufwärtsbewegung profitierten vor allem die Aktien von Auto- und Glasherstellern sowie von Pharmafirmen. Toyota-Papiere gewannen 2,4 Prozent, die Titel von Asahi Glass legten 5,9 Prozent zu und die Papiere von Takeda Pharmaceutical schlossen 1,8 Prozent fester. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.890,86 +1,1 Topix 1.765,69 +0,9 Shanghai 3.262,15 -1,4 Hang Seng 30.412,42 +0,3 Kospi 2.407,62 +0,5 MSCI-Index Asien ex Japan 567,58 +0,3 Euro/Dollar 1,2287 Pfund/Dollar 1,3911 Dollar/Yen 109,64 Dollar/Franken 0,9431 Dollar/Yuan 6,3295 Dollar/Won 1.085,45 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % ASAHI GLASS +5,9 TOHO ZINC -5,7 JGC CORPORATION +4,9 MEIJI HOLDINGS -5,1 MINEBEA MITSUMI +4,4 SKY PRFCT JSAT -5,1 H CHUGAI PHARM +4,2 DAIWA SEC GROUP -5,1 FURUKAWA +4,1 SONY CORP -5,1 (Reporterin: Ayai Tomisawa, bearbeitet von Daniela Pegna und Christina Amann, redigiert von Georg Merziger; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)