MÄRKTE-Kursrutsch an Wall Street reißt Asien-Börsen nach unten

Tokio/Frankfurt, 09. Feb (Reuters) - Ein erneuter Kursrutsch an der Wall Street hat die Börsen in Asien in die Tiefe gezogen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index rutschte am Freitag um 2,3 Prozent auf 21.382 Punkte ab. Auf Wochensicht summierte sich der Verlust damit auf 8,1 Prozent. Auch die Börsen in China, Australien und Südkorea gaben deutlich nach. "Anleger müssten damit rechnen, dass die Schwankungen an den Aktienmärkten noch eine Weile anhalten", sagte Michael McCarthy vom Broker CMC Markets. Die Furcht vor einer steigenden Inflation und höheren Zinsen hatte am Donnerstag zu einem vierprozentigen Absturz an der Wall Street geführt. Bereits zu Wochenbeginn war es steil bergab gegangen. Seit Ende Januar hat der Dow-Jones-Index mehr als zehn Prozent verloren. Anleger rätseln, ob die heftigen Ausschläge der Beginn einer größeren Korrektur sind oder nur eine Delle. An der guten wirtschaftlichen Lage habe sich nichts geändert, sagte Volkmar Baur, Anlagestratege bei der Deutschen Bank. "Das dürfte riskante Anlageklassen nach der Korrektur stützen." In Japan sackten die Aktien von Nissan um drei Prozent ab. Der Autobauer dampfte seine Gewinnziele für das im März endende Bilanzjahr ein und rechnet damit, dass der operative Gewinn auf umgerechnet 4,2 Milliarden Euro zurückgeht. Ein Jahr zuvor hatte er noch 5,5 Milliarden im Jahr verdient. Um drei Prozent nach oben ging es dagegen für den japanischen Kamera-Hersteller Nikon, der mit seinen Geschäftszahlen die Erwartungen der Analysten übertraf. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.382,62 -2,3 Topix 1.731,97 -1,9 Shanghai 3.130,93 -4,0 Hang Seng 29.526,04 -3,0 Kospi 2.363,77 -1,8 MSCI-Index Asien ex Japan 554,04 -1,9 Euro/Dollar 1,2271 Pfund/Dollar 1,3970 Dollar/Yen 109,12 Dollar/Franken 0,9379 Dollar/Yuan 6,3050 Dollar/Won 1.087,34 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % SHISEIDO +4,5 DENA -9,1 KYOWA HAKKO KRN +4,4 FURUKAWA -6,9 TERUMO CORP +3,7 KOMATSU -6,9 NIKON CORP +3,0 INPEX -6,9 CHIYODA CORP +1,7 NSK -6,9 (Reporter: Lisa Twaronite und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Krämer; bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)