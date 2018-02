MÄRKTE-Asiatische Börsen stabilisiert - Tokio geschlossen

Sydney, 12. Feb (Reuters) - Nach dem Kursrutsch der vergangenen Woche haben die Aktienmärkte in Asien am Montag überwiegend Gewinne verzeichnet. Der MSCI-Index asiatisch-pazifischer Aktien außerhalb Japans notierte gegen Mittag 0,8 Prozent im Plus. Er hatte vergangene Woche 7,3 Prozent eingebüßt. Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertags geschlossen. Mit Spannung erwarteten die Anleger die Daten zur US-Teuerung, die für Mittwoch anstehen. Spekulationen auf eine höhere US-Inflation und stärkere Zinsanhebungen hatten die jüngsten Kursrutsche an den Aktienmärkten ausgelöst.

Der Euro legte leicht zu und wurde mit 1,2273 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 108,62 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9380 Franken je Dollar und 1,1515 Franken je Euro gehandelt. (Reporter: Wayne Cole, geschrieben von Boris Berner; bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern: 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)