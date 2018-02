MÄRKTE-Asien-Börsen starten mit Gewinnen in neue Handelswoche

Sydney/Frankfurt, 12. Feb (Reuters) - Nach dem Kursrutsch in der vergangenen Woche haben Anleger in Asien die Gelegenheit zum Wiedereinstieg in Aktien genutzt. Der MSCI-Index asiatisch-pazifischer Aktien außerhalb Japans kletterte am Montag um ein Prozent auf 559 Punkte. Auch die Börsen in China und Südkorea legten zu. In Japan wurde wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Mit Spannung warteten Anleger auf die aktuellen Daten zur Inflation in den USA. Diese stehen für Mittwoch auf der Agenda. Spekulationen auf steigende Verbraucherpreise in den USA und stärkere Zinsanhebungen hatten die jüngsten Kursrutsche an den Aktienmärkten ausgelöst. Der US-Index S&P 500 verlor auf Wochensicht gut fünf Prozent. Die Börsen in Asien teilweise doppelt so viel. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.153,56 +0,8 CSI300 3.890,08 +1,3 Hang Seng 29.704,03 +0,7 Kospi 2.385,38 +0,9 MSCI-Index Asien ex Japan 559,77 +0,9 Euro/Dollar 1,2288 Pfund/Dollar 1,3855 Dollar/Yen 108,65 Dollar/Franken 0,9381 Dollar/Yuan 6,3016 Dollar/Won 1.083,15 (Reporter: Wayne Cole, Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)