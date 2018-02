MÄRKTE-Nikkei unter Druck - Dollar gibt nach

Tokio/Sydney, 14. Feb (Reuters) - Vor der Veröffentlichung mit Spannung erwarteter US-Inflationsdaten hat am Mittwoch Nervosität den Handel an Asiens Börsen geprägt. In Tokio notierte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,6 Prozent tiefer mit 21.109 Punkten. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik mit Ausnahme Japans legte dagegen 0,4 Prozent zu. Anleger fieberten der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise im Januar entgegen. Sie erhofften sich davon neue Aufschlüsse, ob die Notenbank (Fed) einen aggressiveren Kurs bei ihren angestrebten Zinserhöhungen einschlagen wird.

An den Devisenmärkten in Fernost tendierte der Euro fester mit 1,2382 Dollar. Auch zum Yen gab die US-Währung nach und lag bei 107,06 Yen. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9325 Franken je Dollar und 1,1545 Franken je Euro gehandelt. (Reporter: Wayne Cole; geschrieben von Georg Merziger; Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern: 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)