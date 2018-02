MÄRKTE-Yen-Aufwertung setzt japanischer Börse zu

Frankfurt/Tokio, 14. Feb (Reuters) - Die anhaltende Stärke der japanischen Währung macht den dortigen Aktienmärkten zu schaffen. Der Kurs des Dollar fiel am Mittwoch zeitweise auf ein 15-Monats-Tief von 106,82 Yen und schmälerte damit die Wettbewerbschancen japanischer Firmen auf dem Weltmarkt. Der Aktienindex Nikkei fiel daraufhin um 0,4 Prozent auf 21.154 Punkte. Offenbar wetteten zahlreiche Fonds auf eine baldige Normalisierung der Geldpolitik durch die Bank von Japan (BoJ), sagte Koji Fukaya vom Anlageberater FPG Securities. Sollte diese Strategie den Yen-Kurs aber weiter nach oben treiben, werde die Zentralbank gegensteuern. Vor dem Hintergrund der Yen-Aufwertung gerieten exportabhängige Werte unter Druck. Die Aktien der Autobauer Toyota und Mazda gaben jeweils etwa zwei Prozent nach. Der Elektronik-Konzern Panasonic büßte ähnlich stark ein. Am letzten Handelstag vor Beginn der Feiern zum chinesischen Neujahrsfest legte die Börse Shanghai um 0,5 Prozent zu. Damit folgte sie den Vorgaben der Wall Street. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.154,17 -0,4 Topix 1.702,72 -0,8 Shanghai 3.199,48 +0,5 CSI300 3.967,12 +0,8 Hang Seng 30.373,19 +1,8 Kospi 2.421,83 +1,1 MSCI-Index Asien ex Japan 568,86 +0,9 Euro/Dollar 1,2375 Pfund/Dollar 1,3897 Dollar/Yen 107,20 Dollar/Franken 0,9325 Dollar/Yuan 6,3376 Dollar/Won 1.075,26 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKAI CARBON +16, MITSUBISHI MATL -8,8 6 JPN STEEL WORKS +10, DENA -6,0 5 SCREEN HOLDINGS +8,8 MITSUI MIN & -6,0 SML SHOWA DENKO +5,5 DENKA -6,0 DAINPN SUMI +5,0 NITTO DENKO -6,0 PHAR CORP (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Krämer; bbei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)