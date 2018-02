MÄRKTE-Asiatische Börsen im Aufwind

Tokio, 15. Feb (Reuters) - Kursgewinne an der Wall Street haben auch Asiens Börsen am Donnerstag nach oben gezogen. Der Nikkei-Index legte 1,5 Prozent auf 21.464 Zähler zu. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik mit Ausnahme Japans kletterte um 1,3 Prozent. Anleger zeigten sich ermutigt von den positiven Vorgaben der US-Aktienmärkte. An der Wall Street schürten Inflationsdaten zwar am Mittwoch zunächst Spekulationen auf schneller steigende Zinsen, dann jedoch drehte die Stimmung und die Börsenbarometer zogen an. Händlern zufolge herrschte Erleichterung darüber, dass die Preise nicht noch stärker gestiegen waren. Zu den Gewinnern im Nikkei-Index zählten unter anderem Aktien aus der Versicherungs- und Bankenbranche. So legten etwa die Papiere von Dai-ichi Life Holdings fünf Prozent zu, die Titel der Mitsubishi UFJ Financial Group und Mitsui Sumitomo Financial Group kamen jeweils auf ein Plus von 1,8 beziehungsweise 1,7 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.464,98 +1,5 Topix 1.719,27 +1,0 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 31.115,43 +2,0 Kospi Kein Handel MSCI-Index Asien ex Japan 578,38 +1,3 Euro/Dollar 1,2468 Pfund/Dollar 1,4013 Dollar/Yen 106,42 Dollar/Franken 0,9268 Dollar/Yuan 6,3438 Dollar/Won 1.071,31 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % DAINPN SUMI +10, EISAI -4,2 PHAR 4 KIRIN HOLDINGS +7,0 KUBOTA CORP -3,7 RECRUIT +6,2 MS&AD INSURANCE -3,7 HOLDINGS SUMCO +5,9 SHOWA SHELL -3,7 SONY FINANCIAL +5,3 PACIFIC METALS -3,7 (Reporter: Ayai Tomisawa, bearbeitet von Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)