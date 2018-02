MÄRKTE-Aussicht auf weitere Amtszeit des Notenbank-Chefs treibt Nikkei

Tokio, 16. Feb (Reuters) - Die Aussicht auf eine weitere Amtszeit von Notenbank-Chef Haruhiko Kuroda hat an der japanischen Börse für Kauflaune gesorgt. Der Nikkei-Index kletterte am Freitag um 1,2 Prozent auf 21.720 Punkte, der breiter gefasste Topix gewann 1,1 Prozent. Kuroda wurde von der Regierung für eine weitere fünfjährige Amtsperiode nominiert. Einer seiner beiden Stellvertreter soll der Universitätsprofessor Masazumi Wakatabe werden, der als Vertreter aggressiver geldpolitischer Lockerungen gilt. Anlagestratege Norihiro Fujito vom Wertpapierhandelshaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities sprach von einer guten Personalentscheidung für die Bank von Japan. Der Dollar fiel auf 105,545 Yen und damit auf den tiefsten Stand seit November 2016. Zu den stärksten Einzelwerten zählten am Freitag Electric Power und Chubu Electric Power mit einem Kursplus von 4,4 und 6,5 Prozent. In China blieben die Börsen wegen des Neujahresfestes geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.720,25 +1,2 Topix 1.737,37 +1,1 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng Kein Handel Kospi Kein Handel MSCI-Index Asien ex Japan 580,05 +0,5 Euro/Dollar 1,2539 Pfund/Dollar 1,4131 Dollar/Yen 105,84 Dollar/Franken 0,9194 Dollar/Yuan 6,3438 Dollar/Won 1.061,28 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TREND MICRO +10, EBARA CORP -3,3 4 CHUBU ELEC PWR +6,5 SAPPORO -2,8 HOLDINGS RICOH CO LTD +6,0 SUMCO -2,8 TOKAI CARBON +6,0 MITSUI MIN & -2,8 SML KANSAI ELE PWR +5,9 SHOWA SHELL -2,8 (Reporterin: Daniela Pegna, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-75651236 oder 030-28885168.)