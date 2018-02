MÄRKTE-Asien-Anleger zu Wochenstart in Kauflaune - Exportdaten helfen

Tokio/Frankfurt, 19. Feb (Reuters) - In der Hoffnung auf einen Konjunkturboom haben sich Anleger in Japan am Montag mit Aktien eingedeckt. Vor allem die Titel von exportorientierten Unternehmen waren gefragt. Sie starteten wegen der anziehenden Nachfrage aus Asien unerwartet gut ins Jahr und steigerten ihre Ausfuhren im Januar um 12,2 Prozent zum Vorjahresmonat. Das deutet auf einen anhaltenden Aufschwung in der nach den USA und China drittgrößten Volkswirtschaft der Welt hin. Viele Anleger versuchten nun aus den Kursverlusten in der ersten Februarhälfte Kapital zu schlagen und stiegen wieder in die Aktienmärkte ein, sagte Analyst David Madden vom Brokerhaus CMC Markets. Die Sorge vor neuen Turbulenzen an den Börsen sei gesunken. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei kletterte am Montag um zwei Prozent auf 22.149 Punkte, das war der höchste Schlusskurs seit Anfang Februar. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 2,2 Prozent auf 1775 Zähler. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans rückte um ein halbes Prozent vor. Die Börsen in China blieben feiertagsbedingt geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.149,21 +2,0 Topix 1.775,15 +2,2 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng Kein Handel Kospi 2.442,82 +0,9 MSCI-Index Asien ex Japan 579,17 +0,5 Euro/Dollar 1,2416 Pfund/Dollar 1,4025 Dollar/Yen 106,53 Dollar/Franken 0,9282 Dollar/Yuan 6,3438 Dollar/Won 1.066,05 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOHO ZINC +7,0 BRIDGESTONE -2,3 CORP YAMAHA CORP +4,8 DENTSU -0,7 EBARA CORP +4,7 SHISEIDO -0,7 TOKUYAMA +4,5 ASAHI GROUP -0,7 HLDG SUMITOMO CORP +4,4 SONY FINANCIAL -0,7 (Reporter: Ayai Tomisawa und Patricia Uhlig, redigiert von Petra Jasper; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)