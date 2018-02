MÄRKTE-Japanischer Aktienmarkt gibt Gewinne ab

Tokio, 20. Feb (Reuters) - Die japanische Aktienmarkt ist am Dienstag unter Druck geraten. In Tokio fiel der 225 Werte umfassende Nikkei-Index in den ersten Stunden um 1,3 Prozent auf 21.870 Punkte, nachdem er zuvor drei Handelstage in Folge gestiegen war. Händler machten dafür sinkende Kurse in Europa verantwortlich. Die US-Börsen waren zu Wochenbeginn wegen eines Feiertages geschlossen geblieben.

Auch anderswo standen Aktien nicht mehr so hoch im Kurs. Der MSCI-Index für Aktien aus der Region Asien/Pazifik mit Ausnahme Japans verlor 0,54 Prozent.

An den Devisenmärkten blieb der Euro mit 1,2402 Dollar nahezu unverändert. Zum Yen verharrte die US-Währung Dollar bei 106,64 Yen. Der Schweizer Franken gewann 0,14 Prozent auf 0,9301 je Dollar, während er zum Euro stabil bei 1,1528 gehandelt wurde. (Reporter: Hideyuki Sano; geschrieben von Rene Wagner. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern: 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)