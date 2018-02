MÄRKTE-Asien-Anleger streichen Gewinne ein - Nikkei fällt zurück

Tokio/Frankfurt, 20. Feb (Reuters) - Nach drei Gewinntagen in Folge haben Anleger in Asien die Bremse gezogen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index gab am Dienstag ein Prozent auf 21.925 Zähler nach. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,7 Prozent. Auch andernorts in Asien zogen sich Anleger zurück. "Ob die Börsen in Asien und Europa ihre Erholung fortsetzen können, hängt vor allem davon ab, wie die US-Märkte sich entwickeln", sagte Analyst Masahiro Ichikawa vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui Asset Management. An der Wall Street wurde am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt. Am Dienstag blieben die Handelssäle in China geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.925,10 -1,0 Topix 1.762,45 -0,7 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 31.125,31 +0,0 Kospi 2.415,12 -1,1 MSCI-Index Asien ex Japan 577,79 -0,1 Euro/Dollar 1,2377 Pfund/Dollar 1,3967 Dollar/Yen 106,89 Dollar/Franken 0,9316 Dollar/Yuan 6,3438 Dollar/Won 1.072,24 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % PIONEER +3,0 YAMAHA MOTOR -3,0 MATSUI SEC +2,6 KIKKOMAN CORP -3,0 CHIYODA CORP +2,5 KUBOTA CORP -3,0 NIPPON PAPER +1,9 FUJITSU LTD -3,0 IND YAHOO JAPAN +1,8 CHIBA BANK -3,0 (Reporter: Ayai Tomisawa, bearbeitet von Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)