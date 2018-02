MÄRKTE-Schwacher Yen hält Japans Börse im Plus

Frankfurt/Tokio, 21. Feb (Reuters) - In der Hoffnung auf bessere Auslandsgeschäfte sind Anleger am Mittwoch bei asiatischen Exportwerten eingestiegen. Dies verhalf dem Nikkei-Index zu einem Kursanstieg um 0,2 Prozent auf 21.970,81 Punkten. Zu den gefragtesten Unternehmen gehörten der Elektronik-Konzern Sony, der Autobauer Honda und die Chipindustrie-Zulieferer Advantest und Tokyo Electron mit Kursgewinnen von bis zu 2,8 Prozent. Sie profitierten dabei von der Abwertung der japanischen Währung, die Waren der dortigen Firmen auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähiger macht. Ein Dollar verteuerte sich um bis zu 0,5 Prozent auf 107,90 Yen. Die chinesischen Börsen blieben wegen eines Feiertages geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.970,81 +0,2 Topix 1.761,61 -0,1 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 31.388,47 +1,7 Kospi 2.429,65 +0,6 MSCI-Index Asien ex Japan 580,71 +0,8 Euro/Dollar 1,2336 Pfund/Dollar 1,3992 Dollar/Yen 107,68 Dollar/Franken 0,9367 Dollar/Yuan 6,3438 Dollar/Won 1.074,35 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKAI CARBON +5,4 DAINPN SUMI -7,0 PHAR FURUKAWA ELEC +2,8 SHINSEI BANK -3,3 SHOWA DENKO +2,6 SUMCO -3,3 FAMILYMART UNY +2,5 KYOWA HAKKO KRN -3,3 H TREND MICRO +2,5 KEIO -3,3 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)