MÄRKTE-Japanischer Aktienmarkt startet im Minus

Tokio, 22. Feb (Reuters) - Der japanische Aktienmarkt ist am Donnerstag im Gefolge eines schwachen Marktes in New York mit Verlusten in den Handel gestartet. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,2 Prozent auf 21.700 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab um ein Prozent auf 1747 Zähler nach. Händler führten das Abrutschen auf ein Wochentief im Vormittagshandel auf die schwachen Vorgaben von der Wall Street zurück. In New York hatten der Dow-Jones-Index der Standardwerte um 0,7 Prozent und der breiter gefasste S&P-500 um 0,5 Prozent verloren. Auch der Index der Technologiebörse Nasdaq sank um 0,2 Prozent.

An den Devisenmärkten gab der Euro um 0,1 Prozent leicht auf 1,2270 Dollar nach. Der Dollar verlor zum Yen um 0,4 Prozent auf 107,35 Yen. Der Schweizer Franken notierte mit 0,9389 je Dollar, zum Euro wurde er bei 1,1526 gehandelt. (Reporter: Hideyuki Sano; geschrieben von Thomas Krumenacker. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern: 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)