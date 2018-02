MÄRKTE-Tokioter Börse nach Fed-Protokollen schwächer

Tokio, 22. Feb (Reuters) - Spekulationen auf eine deutlich stärkere Zinswende in den USA haben am Donnerstag die Börse in Tokio belastet. Der Nikkei-Index verlor 1,1 Prozent auf 21.736 Punkte, der breiter gefasste Topix büßte 0,9 Prozent ein. "Die Anleger haben jetzt drei Zinserhöhungen fast voll eingepreist, während es Anfang Dezember nur zwei waren", sagte ein Händler. Aus dem Protokoll der Januar-Sitzung der US-Notenbank Fed war hervorgegangen, dass die Notenbanker angesichts rosiger Konjunkturperspektiven bereit sind, die Zügel weiter zu straffen. Es sei wahrscheinlich angebracht, die Zinsen "schrittweise weiter nach oben" zu setzen, heißt es in dem am Mittwochabend veröffentlichten Protokoll. "Wir erwarten sogar weiterhin vier Zinserhöhungen", sagte Analyst Michael Gapen von Barclays. Denn seit der jüngsten Fed-Sitzung hätten die Signale für eine steigende Inflation in den USA noch zugenommen. Die Wall Street reagierte verschnupft auf die Mitschrift der Diskussion unter den Währungshütern und schloss nach einer freundlichen Eröffnung im Minus. In China tendierten die Börsen nach einer feiertagsbedingten längeren Pause freundlicher. Der Shanghai-Composite lag über zwei Prozent im Plus. Die chinesischen Märkte waren wegen des Neujahrfestes eine Woche geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.736,44 -1,1 Topix 1.746,17 -0,9 Shanghai 3.268,73 +2,2 CSI300 4.053,02 +2,2 Hang Seng 31.057,72 -1,2 Kospi 2.414,28 -0,6 MSCI-Index Asien ex Japan 576,26 -0,9 Euro/Dollar 1,2264 Pfund/Dollar 1,3881 Dollar/Yen 107,57 Dollar/Franken 0,9406 Dollar/Yuan 6,3525 Dollar/Won 1.082,10 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % OTSUKA HOLDINGS +5,3 NISSHIN STEEL -5,2 NTT +2,6 KAJIMA CORP -4,0 SONY FINANCIAL +1,8 RICOH CO LTD -4,0 SHISEIDO +1,6 TAISEI CORP -4,0 T&D HOLDINGS +1,5 MINEBEA MITSUMI -4,0 (Reporter: Wayne Cole in Sydney und Andrea Lentz in Frankfurt; redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)