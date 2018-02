MÄRKTE-Japanischer Aktienmarkt startet im Plus

Tokio, 23. Feb (Reuters) - Der japanische Aktienmarkt ist am Freitag angesichts abflauender Zinssorgen mit Gewinnen in den Handel gestartet. In Tokio gewann der 225 Werte umfassende Nikkei-Index im Vormittagshandel um 0,3 Prozent auf 21.791 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte um 0,4 Prozent auf 1753 Zähler zu. Händler führten das Plus auf die Zuversicht zurück, dass Zinsanhebungen in den USA nicht so stark ausfallen werden, wie befürchtet.

Im fernöstlichen Devisenhandel notierte der Euro kaum verändert bei 1,2327 Dollar nach Gewinnen von 0,4 Prozent am Vortag. Im Wochenverlauf hat die Gemeinschaftswährung bislang 0,75 Prozent nachgegeben. Der Dollar zeigte sich zum Yen fast unverändert bei 106,82 Yen. Der Schweizer Franken notierte mit 0,9342 je Dollar, zum Euro wurde er bei 1,1496 gehandelt. (Reporter: Ayai Tomisawa,; geschrieben von Thomas Krumenacker. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern: 069-7565 1312 oder 030-2888 5168)