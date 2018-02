MÄRKTE-Anleger in Asien schütteln Zinssorgen ab - Nikkei im Plus

Tokio/Frankfurt, 23. Feb (Reuters) - Anleger in Asien haben die Sorgen über steigende Zinsen am Freitag beiseitegelegt und sich wieder mit Aktien eingedeckt. An der Börse in Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,7 Prozent höher bei 21.892 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,8 Prozent auf 1760 Zähler. Auch andernorts in Asien legten die Aktienmärkte zu: Der chinesische CSI300 rückte um 0,3 Prozent vor, der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans notierte 1,1 Prozent höher. Gesprächsthema in den Handelssälen blieb die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Investoren werteten Aussagen in den Protokollen der jüngsten Fed-Sitzung als Zeichen, dass die Währungshüter die Leitzinsen in den USA in diesem Jahr vier Mal anheben könnten. Bei steigenden Zinsen verkaufen Anleger in der Regel Aktien, weil sie sich von zinsgebundenen Anlagetiteln mehr Rendite erhoffen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.892,78 +0,7 Topix 1.760,53 +0,8 Shanghai 3.287,19 +0,6 CSI300 4.068,13 +0,4 Hang Seng 31.302,30 +1,1 Kospi 2.451,52 +1,5 MSCI-Index Asien ex Japan 582,42 +1,1 Euro/Dollar 1,2301 Pfund/Dollar 1,3944 Dollar/Yen 106,97 Dollar/Franken 0,9347 Dollar/Yuan 6,3421 Dollar/Won 1.077,74 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % TOKUYAMA +7,5 UBE INDUSTRIES -6,4 KANSAI ELE PWR +5,0 KAO CORPORATION -2,5 PACIFIC METALS +4,6 YOKOGAWA ELEC -2,5 ASAHI KASEI +4,2 SEVEN & I HLDG -2,5 TOHO ZINC +3,5 NISSHIN STEEL -2,5 (Reporter: Ayai Tomisawa und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)