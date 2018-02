MÄRKTE-Asien-Börsen mit Gewinnen - Chinesen greifen zu "Kaiser"-Aktien

Tokio/Frankfurt, 26. Feb (Reuters) - Anleger in Asien haben sich zum Wochenstart mit Aktien eingedeckt. Vor allem in Japan und China, wo das Zentralkomitee die lebenslange Herrschaft von Präsident Xi Jinping ermöglichen will, verzeichneten die Börsen Kursgewinne. Gefragt in China waren vor allem Titel, die das Wort "Kaiser" in ihrem Firmennamen hatten. Der chinesische Index CSI300 rückte um gut ein Prozent auf 4118 Punkte vor. In Japan legte der Leitindex Nikkei um 1,2 Prozent auf 22.153 Zähler zu. Im Handelsverlauf hatte er zeitweise den höchsten Stand seit drei Wochen erreicht. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans gewann 0,7 Prozent. Unter den größten Gewinnern an der Börse in Hongkong waren die Aktien von Geely mit einem Kursplus von 6,9 Prozent. Der chinesische Autobauer kaufte sich mit knapp zehn Prozent beim Stuttgarter Autohersteller Daimler ein und will damit das Engagement in der Elektromobilität und beim autonomen Fahren ausbauen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.153,63 +1,2 Topix 1.774,81 +0,8 Shanghai 3.330,25 +1,3 CSI300 4.118,79 +1,2 Hang Seng 31.493,53 +0,7 Kospi 2.457,65 +0,3 MSCI-Index Asien ex Japan 587,47 +0,7 Euro/Dollar 1,2316 Pfund/Dollar 1,4010 Dollar/Yen 106,50 Dollar/Franken 0,9335 Dollar/Yuan 6,3161 Dollar/Won 1.072,66 Nachfolgend die größten Gewinner und Verlierer im japanischen Nikkei-Index: Gewinner +/- Verlierer +/- in % in % UBE INDUSTRIES +4,8 TOKAI CARBON -4,4 YAMATO HOLDINGS +3,9 TOHO ZINC -3,4 NISSAN CHEM +3,7 CHIYODA CORP -3,4 INDS DAINPN SUMI +3,7 SUMITOMO MTL -3,4 PHAR MIN CASIO COMPUTER +3,2 MITSUI MIN & -3,4 SML (Reporter: Tokio Marktteam, Wayne Cole, Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)