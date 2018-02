MÄRKTE-Anleger in Tokio greifen zu - Nikkei-Index deutlich im Plus

Tokio, 27. Feb (Reuters) - Die Anleger an den japanischen Aktienmärkten waren am Dienstag nach guten Vorgaben von der Wall Street in Kauflaune. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index stieg im Vormittagshandel um 1,5 Prozent auf 22.490 Punkte. Zeitweise lag das Barometer auf dem höchsten Stand seit mehr als drei Wochen. Der breiter gefasste Topix-Index legte um 1,1 Prozent auf 1794 Zähler zu.

Im fernöstlichen Devisenhandel notierte der Euro kaum verändert bei 1,2338 Dollar. Der Dollar legte zum Yen leicht zu auf 106,94 Yen.

